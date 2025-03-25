Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Перспективы Крыма как международного курорта неоспоримы. Как только путешествия в небе и в море станут безопасными, иностранные туристы отправятся сюда не столько ради уникальных природных условий, сколько из желания своими глазами увидеть жизнь крымчан и … .