Взорванный УИК и другие фантазии Киева: как украинские ЦИПсО попытались сорвать выборы в новых регионах и почему у них ничего не получилось

И ведь народ в Салорейхе верит этому,а как не верить, если целыми днями из всех утюгов эти украинские ЦИПсО вешают лапшу на чубатые и не очень головы.

Народ везде одинаковый и на базарные сплетни реагирует идентично - вмиг создают дефицит и всё, вплоть до соли и спичек, сметают с прилавков и складов, на 10 лет вперёд. В "серой зоне", прифронтовой, избирательных участков не было - были пункты голосования в местах скопления людей: при входе на рынок, у магазинов - была угроза обстрелов... Голосовали, кто хотел, как обычно...

Владимир Алтайцев

У меня складывается мнение, что УкроСМИ работают гораздо оперативне СМИ РФ. И уж, что греха таить, на Украине нет таких СМИ, которые бы шли против Зеленского и его курса. Зато в России полно сайтов, расплодившихся, как бледные поганки летом, которые льют помои на Россию, на ВС РФ. И самое мерзкое- им за это ничего не бывает. Почему не закрыта якобы "Независимая"газетёнка, после интервью ей Гарбузова? Ах, у нас свобода слова!А так ли она нужна, тем более во время войны?