· Ситуация в новых регионах стала главной темой фейков о выборах. Киев пытался запугать избирателей, однако ему это не удалось · Украинские ЦИПсО разработали фейковые чат-боты и сайты для сбора личных данных · Одной из главных тем фейков стало принуждение к голосованию с помощью оружия · ЦИПсО несколько раз сообщали об ударах ВСУ по участкам голосования и штабам «Единой России».
Взорванный УИК и другие фантазии Киева: как украинские ЦИПсО попытались сорвать выборы в новых регионах и почему у них ничего не получилось
Комментарии
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ШКИПЕР
И ведь народ в Салорейхе верит этому,а как не верить, если целыми днями из всех утюгов эти украинские ЦИПсО вешают лапшу на чубатые и не очень головы.
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18 час.
ВМ
Владимир Минаков
Народ везде одинаковый и на базарные сплетни реагирует идентично - вмиг создают дефицит и всё, вплоть до соли и спичек, сметают с прилавков и складов, на 10 лет вперёд. В "серой зоне", прифронтовой, избирательных участков не было - были пункты голосования в местах скопления людей: при входе на рынок, у магазинов - была угроза обстрелов... Голосовали, кто хотел, как обычно...
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17 час.
Владимир Алтайцев
У меня складывается мнение, что УкроСМИ работают гораздо оперативне СМИ РФ. И уж, что греха таить, на Украине нет таких СМИ, которые бы шли против Зеленского и его курса. Зато в России полно сайтов, расплодившихся, как бледные поганки летом, которые льют помои на Россию, на ВС РФ. И самое мерзкое- им за это ничего не бывает. Почему не закрыта якобы "Независимая"газетёнка, после интервью ей Гарбузова? Ах, у нас свобода слова!А так ли она нужна, тем более во время войны?
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16 час.
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