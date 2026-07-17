Адвокат Жорин: Спирину грозит пожизненное за продажу паспорта

Адвокат Жорин заявил, что Дмитрию Спирину, вокалисту группы «Тараканы!», может грозить пожизненное заключение в России за продажу паспортных страниц и отправку выручки на поддержку Украины, что может быть расценено как госизмена.
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