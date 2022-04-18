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Школа медицины ДВФУ приглашает школьников на День открытых дверей

Школа медицины ДВФУ приглашает школьников на День открытых дверей

На 2022-2023 учебный год в Школе медицины Дальневосточного федерального университета откроется набор на обучение по программам специалитета: "Лечебное дело", "Медицинская биохимия", "Медицинская биофизика" и "Стоматология".

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