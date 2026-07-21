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Иванишевич о сотрудничестве с Фисом: «Это именно тот игрок, с которым мне хотелось работать»

Чемпион « Уимблдона »-2001 Горан Иванишевич рассказал о работе с Артуром Фисом . Хорват вошел в команду француза в феврале этого года.

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