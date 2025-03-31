Наместников сделал передачу в матче с «Ванкувером». У форварда «Виннипега» 11+25 в 70 играх

Форвард «Виннипега» набрал 36-е (11+25) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 70 игр. В матче с «Кэнакс» за 17:10 (2:47 – в большинстве, 2:40 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний (6 из 12), полезность – «плюс 1».