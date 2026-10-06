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Мишустин призвал ускорить переход на отечественное оборудование для работы 5G

Мишустин призвал ускорить переход на отечественное оборудование для работы 5G

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности ускорения перехода на отечественное телекоммуникационное оборудование для обеспечения работы сетей 5G в крупнейших городах страны.

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