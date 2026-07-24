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Предательство на шестом месяце, три развода и семейные тайны: непростой путь дочери Валентины Талызиной

Предательство на шестом месяце, три развода и семейные тайны: непростой путь дочери Валентины Талызиной

Под одной крышей сегодня живут три поколения известной творческой династии: народная артистка Валентина Талызина, её дочь Ксения Хаирова и внучка Анастасия.

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