Традиции, обычаи, запреты и приметы Филиппова дня, празднуемого ежегодно 22 января Виталий Мороз22 января в православном календаре отмечается Филиппов день, который посвящён памяти митрополита Московского Филиппа.
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