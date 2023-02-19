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Захарова: Макрон открыто признался на Мюнхенской конференции, что последнее десятилетие Запад пытался поменять власть в России

Захарова: Макрон открыто признался на Мюнхенской конференции, что последнее десятилетие Запад пытался поменять власть в России

Президент Франции Эммануэль Макрон открыто признался в ходе Мюнхенской конференции в том, что последнее десятилетие западные государства пытались поменять власть в Российской Федерации.

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