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Газета.ру

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Володин: послания Путина Федеральному Собранию прошлых лет выполнены на 100%

Володин: послания Путина Федеральному Собранию прошлых лет выполнены на 100%

Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию предыдущих лет выполнены на 100%. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, трансляция которого ведется на сайте ГД.

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