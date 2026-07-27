Володин: послания Путина Федеральному Собранию прошлых лет выполнены на 100%

Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию предыдущих лет выполнены на 100%. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, трансляция которого ведется на сайте ГД.
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