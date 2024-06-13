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Медведев рассказал, зачем Запад создает экономические кризисы

Медведев рассказал, зачем Запад создает экономические кризисы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад искусственно создает экономические кризисы, чтобы сохранить свое превосходство и благополучие, – сообщает в пятницу, 14 июня, «Российская газета».

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