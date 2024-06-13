Медведев рассказал, зачем Запад создает экономические кризисы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад искусственно создает экономические кризисы, чтобы сохранить свое превосходство и благополучие, – сообщает в пятницу, 14 июня, «Российская газета».
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