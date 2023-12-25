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Стало известно, отберут ли у Киркорова детей после голой вечеринки Ивлеевой

Стало известно, отберут ли у Киркорова детей после голой вечеринки Ивлеевой

Юрист Александр Добровинский, адвокат Филиппа Киркорова, прокомментировал слова Марии Шукшиной, которая призвала опеку проверить детей певца.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Ах да!!Я и забыла,что деньги НЕ ПАХНУТ......
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14 час.
ЕШ
Елена Шах
С ума посходили?! - НЕ отбирать детей (!!!), НЕ лишать звания... а вот с праздничных экранов - убрать и, временно, не привлекать к судейству в программах.
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12 час.
Александр Котов
Лишить званий и допуска к тв навсегда. Пидор пидором останется.
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12 час.

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