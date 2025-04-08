В Подмосковье уже стало хуже чем в Киргизии. Обнаглевшие маршруточники угрожают забастовками если им запретят принимать оплату наличкой

Игорь Кузнецов

Не так просто "сломать систему", если к ней привыкли все "по цепочке" от водителя, который принимает оплату наличными и мало кому даёт билеты, до предпринимателя, который "получил маршрут" и (возможно) просто установил сумму с одной маршрутки за день. Но начинать надо, хотя недовольных будет много даже среди пассажиров, если на какое-то время будут перебои с числом этих маршруток после начала "чистки".