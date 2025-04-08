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В Подмосковье уже стало хуже чем в Киргизии. Обнаглевшие маршруточники угрожают забастовками если им запретят принимать оплату наличкой

В Подмосковье уже стало хуже чем в Киргизии. Обнаглевшие маршруточники угрожают забастовками если им запретят принимать оплату наличкой

Интересная жизнь с Vera Star В последнее время в Московской области наблюдается настоящий транспортный парадокс, о котором всё чаще говорят не только пассажиры, но и блогеры, в частности — общественный деятель Сергей Колясников.

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Комментарии
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СВ
Сергей Васильевич
Только на докладах у ВВП.....
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4 час.
Игорь Кузнецов
Не так просто &quot;сломать систему&quot;, если к ней привыкли все &quot;по цепочке&quot; от водителя, который принимает оплату наличными и мало кому даёт билеты, до предпринимателя, который &quot;получил маршрут&quot; и (возможно) просто установил сумму с одной маршрутки за день. Но начинать надо, хотя недовольных будет много даже среди пассажиров, если на какое-то время будут перебои с числом этих маршруток после начала &quot;чистки&quot;.
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3 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Гнать ишаков ьешенных из России .
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2 час.
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