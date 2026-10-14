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Утвержден прогноз социально-экономического развития Москвы на 2027–2029 годы

Утвержден прогноз социально-экономического развития Москвы на 2027–2029 годы

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития столицы на 2027–2029 годы, сообщает портал mos.

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