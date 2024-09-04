В Омске квартиры на вторичном рынке подорожали в среднем до 5 миллионов рублей. При этом растет количество выставленной на продажу недвижимости.
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В Омске квартиры на вторичном рынке подорожали в среднем до 5 миллионов рублей. При этом растет количество выставленной на продажу недвижимости.