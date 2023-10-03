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Хозяин — барин: Лавров дал оценку заявлению властей Армении о выходе из ОДКБ

Хозяин — барин: Лавров дал оценку заявлению властей Армении о выходе из ОДКБ

Глава МИД России отреагировал на заявления армянских властей, касающиеся ОДКБ и систем безопасностиНакануне в России прошло заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", по итогам которого глава МИД Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов.

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