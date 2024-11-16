В Саранске открылся региональный центр консервации и реставрации

В Саранске открылся новый центр консервации и реставрации редких книжных фондов. Проект инициирован Министерством культуры России и реализуется Российской государственной библиотекой, сообщается на сайте Минкультуры России.
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