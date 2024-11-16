Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Предлагаю почеркаться над экранизацией моих книжек "Проза жизни" и "Ну, что тебе сказать про СэШэА?"В российский прок...
  • Владимир Алтайцев
    Очередное лицемерие. Если  ВВП уважает культуру  и традиции России,  тогда  бы  не  скакали по сценам от крытые педер...Путин высказался ...
  • Вера Роднова
    Путин ее за ухо подвел к китайцам и сказал видимо,  что она должна  делать, я видела этот момент. Сама она ничему не ...Ольга Любимова: Р...

В Саранске открылся региональный центр консервации и реставрации

В Саранске открылся региональный центр консервации и реставрации

В Саранске открылся новый центр консервации и реставрации редких книжных фондов. Проект инициирован Министерством культуры России и реализуется Российской государственной библиотекой, сообщается на сайте Минкультуры России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх