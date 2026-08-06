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Порядок, государство

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Так дело не пойдет. Россия устала сдерживать себя — Запад получит по полной

Так дело не пойдет. Россия устала сдерживать себя — Запад получит по полной

Запад уже давно ведет необъявленную войну с Россией, пишет MP. Сегодня Украина имеет за своей западной границей безопасную экономическую базу, которая притворяется "не участвующей" в конфликте и по которой Россия пока не бьет, хотя может.

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