Запад уже давно ведет необъявленную войну с Россией, пишет MP. Сегодня Украина имеет за своей западной границей безопасную экономическую базу, которая притворяется "не участвующей" в конфликте и по которой Россия пока не бьет, хотя может.
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