В Марий Эл задержали молодого человека 2008 года рождения, передававшего информацию куратору из военной разведки Украины.
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неужели без него хохлы не знали дислокаций этих частей ?