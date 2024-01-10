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Китай

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Премьер-министр Бельгии посетит Китай

Пекин, 10 января /Синьхуа/ -- По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо с 11 по 12 января посетит Китай с официальным визитом, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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