Премьер-министр Бельгии посетит Китай

Пекин, 10 января /Синьхуа/ -- По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо с 11 по 12 января посетит Китай с официальным визитом, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.