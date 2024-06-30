Аршавин: на этом Евро я не увидел, что сборная Италии — это большая команда

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин критично оценил игру национальной команды Италии, которая проиграла соперникам из Швейцарии на стадии 1/8 финала чемпионата Европы - 2024 и завершила выступление на турнире.