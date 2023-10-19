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Корниец предложил проводить тренинги по безопасному сбору грибов

Корниец предложил проводить тренинги по безопасному сбору грибов

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил с предложением рассмотреть возможность учреждения в «грибных» регионах страны открытых мастер-классов и тренингов по безопасному сбору грибов для граждан.

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