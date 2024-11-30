«Краснодар» сыграет с «Ахматом» в плей‑офф Пути регионов Кубка России

Состоялась жеребьёвка второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу. Результаты: «Краснодар» дома сыграет с «Ахматом», «Спартак» в гостях сыграет с «Акроном», «Урал» проведёт матч с «Рубином» в Екатеринбурге, а махачкалинское «Динамо» встретится с «Локомотивом».