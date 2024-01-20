Эксперт дала пять советов по управлению личными финансами в 2024 году

Сложности в экономике не повод бросать вести учет личных финансов и пускать всё на самотек, ссылаясь на небольшие доходы и всё большее отдаление от финансовых целей, сказала «Известиям» финансовый консультант и журналист со степенью MBA по специальности «управление финансами» Инна Филатова.