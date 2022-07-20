Спидвеисты "Востока" разгромили "Башкирию" на уссурийской трассе

Спидвеисты "Востока" разгромили "Башкирию" на уссурийской трассе

Команда "Восток" остается лидером командного чемпионата России по спидвею. 19 июля в Уссурийске приморцы одержали крупную победу над "Башкирией" со счетом 63:27, сообщает ИА UssurMedia по материалам агентства "Спидвей-Пресс".

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