Санитара «Азова» приговорили к 25 годам колонии за расстрел мирного жителя

Суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам лишения свободы 27-летнего санитара «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Евгения Савельева за расстрел мирного жителя Мариуполя.
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