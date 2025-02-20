Объяснено, могут ли банки снизить ставки по уже открытым вкладам

Крупнейшие российские банки начали снижать ставки по вкладам после последнего заседания ЦБ — однако уже открытых депозитов изменения не коснутся, если речь не идет о вкладах с плавающими ставками, рассказал главный аналитик Банки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии