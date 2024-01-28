Профессор Моррисс: Депрессия может быть «устранена» с помощью стимуляции мозга

Для тех, кто страдает тяжелой депрессией, облегчение вскоре может быть достигнуто с помощью МРТ. В крупном клиническом исследовании ученые из Ноттингемского университета в Великобритании применили транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) к мозгу 255 пациентов с депрессией.