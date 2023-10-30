Telegram доработал ответы и внедрил цитаты. Теперь можно выбирать цвет своего имени в группах

Мессенджер Telegram выпустил обновление, которое позволяет цитировать части сообщений в ответах, отправлять ответы в другие чаты и оформлять текст как цитатуКак сообщает пресс-служба Telegram, теперь при ответе можно цитировать определенную часть сообщения собеседника — при переходе из ответа цитируемый текст подсветится.