Telegram доработал ответы и внедрил цитаты. Теперь можно выбирать цвет своего имени в группах

Мессенджер Telegram выпустил обновление, которое позволяет цитировать части сообщений в ответах, отправлять ответы в другие чаты и оформлять текст как цитатуКак сообщает пресс-служба Telegram, теперь при ответе можно цитировать определенную часть сообщения собеседника — при переходе из ответа цитируемый текст подсветится.
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