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«Бавария» — фаворит в матче за Суперкубок. Так считают эксперты

12 августа на «Альянц Арене» в Мюнхене «Бавария» и «Лейпциг» сыграют за Суперкубок Германии. Начало встречи – в 21:45.

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