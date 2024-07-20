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«Это недочеченец, это черт!»: что за скандал с Lexus на пляже в Мариуполе?

«Это недочеченец, это черт!»: что за скандал с Lexus на пляже в Мариуполе?

Командир «Ахмата» извинился за поступок чеченца, который устроил скандал на пляже в Мариуполе. Что там произошло, почему пришлось извиняться?Что за скандал произошел на пляже в Мариуполе Telegram-канал Mash рассказал о конфликте, который произошел на Песчаном пляже в Мариуполе.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
прошлым летом на пляже Ливадия, близ Находки четверо вернувшихся с СВО &quot;ветеранов&quot; несколько дней держали отдыхающих &quot;на ушах&quot;. Менты отказывались приезжать, узнав,что гуляют &quot;ветераны&quot;. Это факты. Комментируйте сами.
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