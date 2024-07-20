«Это недочеченец, это черт!»: что за скандал с Lexus на пляже в Мариуполе?

Командир «Ахмата» извинился за поступок чеченца, который устроил скандал на пляже в Мариуполе. Что там произошло, почему пришлось извиняться?Что за скандал произошел на пляже в Мариуполе Telegram-канал Mash рассказал о конфликте, который произошел на Песчаном пляже в Мариуполе.
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