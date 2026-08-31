Жена с любовником убили мужа и инсценировали его гибель в ДТП

РЕН ТВ В индийском штате Уттар-Прадеш женщина вместе с любовником убила мужа после того, как тот застал их вместе, а затем попыталась выдать расправу за дорожную аварию, сообщили 30 августа в издании The Times of India.
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