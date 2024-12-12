Страна и люди
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Страна и люди

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Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса

Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса

Парламент Молдавии одобрил введение в стране режима чрезвычайной положения из-за энергокризиса. Он будет действовать в течение 60 дней, начиная с понедельника, 16 декабря, следует из пресс-релиза на сайте законодательного органа.

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