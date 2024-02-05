Спекулянты из азиатских стран скупают ПК с GeForce RTX 4090 для перепродажи видеока...

Спекулянты из азиатских стран скупают ПК с GeForce RTX 4090 для перепродажи видеокарт в КитайУ жителей соседних с Китаем стран появился новый источник заработка: они покупают компьютеры с видеокартами GeForce RTX 4090 и перепродают эти графические ускорители на рынке Поднебесной, сообщает MyDrivers.