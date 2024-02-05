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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Спекулянты из азиатских стран скупают ПК с GeForce RTX 4090 для перепродажи видеока...

Спекулянты из азиатских стран скупают ПК с GeForce RTX 4090 для перепродажи видеока...

Спекулянты из азиатских стран скупают ПК с GeForce RTX 4090 для перепродажи видеокарт в КитайУ жителей соседних с Китаем стран появился новый источник заработка: они покупают компьютеры с видеокартами GeForce RTX 4090 и перепродают эти графические ускорители на рынке Поднебесной, сообщает MyDrivers.

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