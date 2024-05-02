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Спички - не игрушка

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Десять лет тому вперед

Десять лет тому вперед

Такое комментировать — только портить. Разве что произнести сакраментальное гоголевское из «Тараса Бульбы» «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Интересно, а где автор твита сейчас? Жив ли? За границей или на Украине? Может, в окопах? Кто знает?  .

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