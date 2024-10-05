Милонов: Кашпировского можно привлечь по ряду статей

Анатолия Кашпировского уже сегодня можно привлечь к ответственности за нарушение российских законов, считает зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
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