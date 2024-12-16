В Петербурге поймали серийных домушников

Они «обчищали» квартиры на Металлистов. В Петербурге задержали группу серийных домушников. Как сообщили в ГУ МВД по региону, все кражи преступники совершали на одной и той же улице в Калининском районе — на проспекте Металлистов.
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