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Кадыров перечислил десять выявленных у Зеленского симптомов после его встречи с Сунаком

Кадыров перечислил десять выявленных у Зеленского симптомов после его встречи с Сунаком

kremlin.ru | Администрация Президента России Глава Чечни Рамзан Кадыров обнаружил у президента Украины Владимира Зеленского десять необычных симптомов после его встречи с премьером Британии Риши Сунаком.

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