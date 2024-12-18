В Челябинской области выросло число вакансий с частичной занятостью

Рост популярности таких вакансий эксперты связывают с низким уровнем безработицы и дефицитом кадров. В Челябинской области с ноября 2023 по ноябрь 2024 года число вакансий с частичной занятостью выросло на 34%, а откликов на них — на 97%, сообщает «Зарплата.