Размер имеет значение

﻿﻿Некоторым нравится большой и тонкий, некоторым — большой и толстый, а некоторым — поменьше. Некоторым нравятся мощные модели, а другим для выполнения своих задач вполне достаточно менее мощных, но что делать, если вам нужно что-то маленькое, толстое и мощное? Как вы, вероятно, поняли, мы поговорим больше о мобильных телефонах, особенно о моделях, которые не всем нужны.