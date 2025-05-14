ДНР представила свой стенд на Russia Halal Expo

Донецкая Народная Республика представила свою экспозицию на международной выставке инвестиционных и инфраструктурных проектов Russia Halal Expo, организованной в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» на территории МВЦ «Казань Экспо».
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