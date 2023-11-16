Осторожно, двери закрываются: в Краснодаре предлагают построить линию метро к новому микрорайону на северо-востоке города

Осторожно, двери закрываются: в Краснодаре предлагают построить линию метро к новому микрорайону на северо-востоке городаВласти Краснодарского края предложили построить к новому северо-восточному микрорайону Краснодара «легкое метро неглубокого заложения».
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