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Пронедра

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Подводные солнечные элементы на глубине 10 метров прошли испытания

Подводные солнечные элементы на глубине 10 метров прошли испытания

Учёные из Юньнаньского университета и Юго-Западного объединённого аспирантского университета (Китай) продемонстрировали работу перовскитных солнечных элементов на глубине десяти метров в реальных морских условиях.

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