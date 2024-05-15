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МакSим сделала заявление о своем состоянии и возможности выступлений

МакSим сделала заявление о своем состоянии и возможности выступлений

Артистка МакSим в прошлом году призналась в борьбе с алкогольной зависимостью. В социальных сетях певица поделилась новостью о своем решении обратиться в реабилитационный центр, чтобы преодолеть стремление к спиртному.

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