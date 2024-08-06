Мастерскую для нестандартного оружия обустроили новосибирцы на СВО

Новосибирский «Народный фронт» поделился видео с передовой, где бойцы показывают свою мастерскую. Помещение, оборудованное всем необходимым, военнослужащие ласково называют гаражной мастерской, говорят, что она незаменима для доработок снарядов перед применением и систем управления, которые сразу же идут в ход.
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