Мастерскую для нестандартного оружия обустроили новосибирцы на СВО

Новосибирский «Народный фронт» поделился видео с передовой, где бойцы показывают свою мастерскую. Помещение, оборудованное всем необходимым, военнослужащие ласково называют гаражной мастерской, говорят, что она незаменима для доработок снарядов перед применением и систем управления, которые сразу же идут в ход.