Михаил Чаплыга: Без российского газа Германия может остановить производство

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического журналиста Михаила Чаплыги: Внезапно! Министр ФРГ: «Если российский газ не будет поступать в Восточную Европу в тех объёмах, в которых он до сих пор поступает через Украину, то.