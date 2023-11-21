Мужчину приговорили к 3 годам за отказ участвовать в СВО

Суд на Сахалине приговорил военного к 3 годам колонии за отказ от участия в СВО Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа об участии в специальной военной операции (СВО) России на Украине и приговорил его почти к трем годам колонии.
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