Мужчину приговорили к 3 годам за отказ участвовать в СВО

Суд на Сахалине приговорил военного к 3 годам колонии за отказ от участия в СВО Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа об участии в специальной военной операции (СВО) России на Украине и приговорил его почти к трем годам колонии.