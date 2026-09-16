Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Белгородской области

В белгородском городе Шебекино мужчине потребовалась госпитализации после атаки украинского дрона на один из многоквартирных домов, сообщил в среду региональный оперштаб в мессенджере «Макс».
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