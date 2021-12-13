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Университет Хопкинса: в США число случаев коронавируса превысило 50 миллионов

Университет Хопкинса: в США число случаев коронавируса превысило 50 миллионов

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, занимающегося суммированием данных о заболеваемости коронавирусом в США от федеральных и местных властей и открытых источников, заболеваемость COVID-19 в стране превысила 50 миллионов человек .

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