Университет Хопкинса: в США число случаев коронавируса превысило 50 миллионов

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, занимающегося суммированием данных о заболеваемости коронавирусом в США от федеральных и местных властей и открытых источников, заболеваемость COVID-19 в стране превысила 50 миллионов человек .
По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, занимающегося суммированием данных о заболеваемости коронавирусом в США от федеральных и местных властей и открытых источников, заболеваемость COVID-19 в стране превысила 50 миллионов человек .
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